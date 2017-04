Defensor Tarek William Saab: “Mi hijo Yibram ejerció su derecho a la libertad de expresión, lo amo”

Caracas.- El defensor del pueblo, Tarek William Saab, respondió al polémico video que publicó su hijo en la plataforma youtube donde le pide “rectificar”: “Yibram Saab Fornino ejerció su derecho a la libertad de expresión, su derecho a informar, lo amo, amo a mis tres hijos. He sido un padre ejemplar”, indicó en la emisora 88.9 durante el programa de la periodista Katerina Valentino.

Durante la entrevista conformó que está de acuerdo con que se hagan elecciones regionales y municipales en Venezuela en 2017. “Apegados a la Constitución, no puede haber elecciones generales”.

¿Elecciones en 2017?

El defensor del pueblo Tarek William Saab indicó: “Llamo a que 2017 sea un año electoral. Se me ha hecho una campaña inútil. Se me presiona y se me dice inmoral y bastardo por lo que hago. Te duele lo que digo (le dijo a Valentino). A mí la Asamblea Nacional no me puede hacer nada”, indicó.

Indicó que va a estar vigilante de las elecciones. “Sin juzgar la diatriba interpartidista, y se van a dirimir las disidencias. Habrá nueva dirigencia. Este año no solo será electoral, si no de la paz”.