¿Cuán preparada está Venezuela para un sismo?

Despachos de protección civil padecen déficit de equipos y diatribas políticas

El sismo que sacudió el litoral de Falcón este viernes puso a más de un venezolano en estado de alerta, sobre todo en la zona afectada. El temblor, de 4,7 en la escala de Richter según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) (aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que fue de 5,5) no generó daños. Sin embargo, cada vez que la tierra se sacude debajo de los pies, es natural preguntarse: ¿Está Venezuela preparada para un sismo fuerte?

Víctor Lira, director de Protección Civil Miranda, subraya que ningún país está completamente listo para afrontar un impacto de esta naturaleza. Sin embargo, apunta que hay algunos problemas autóctonos. Uno de ellos es la falta de equipamiento. Detalló que los equipos usados en operaciones de rescate deben ser importados y no han sido renovados desde hace varios años. El suministro actual se desgasta, no tanto por su uso en emergencias como en los entrenamientos necesarios.

A esto se agrega el déficit en ambulancias y camiones de bomberos activos que permitan atender las catástrofes naturales de forma oportuna, por falta de repuestos. Lamentó que las proveedurías de repuestos administradas por el Gobierno nacional se nieguen a venderles repuestos.

En tónica similar, señaló que otro problema es la politización en la prevención y atención de desastres. Detalló que Miranda, por ejemplo, es visto como “un estado opositor, lo que impide un trabajo articulado con la Dirección Nacional de Protección Civil, dependiente del Ejecutivo nacional. “Los pleitos entre chavistas y opositores no permiten que se hagan las coordinaciones necesarias. No ha habido terremotos, pero este problema ya lo hemos experimentado con inundaciones”, dijo.

Por otro lado, Lira destacó el nivel de preparación de los cuerpos de bomberos y de rescate y salvamento, estos últimos integrados por voluntarios que han recibido entrenamiento en países como Estados Unidos y México

Población vulnerable

En 2016 el portal Runrunes publicó un reportaje sobre la vulnerabilidad estructural ante movimientos telúricos en el país. Para ello consultó a Ángel Rangel, ex director nacional de Defensa Civil de Venezuela y miembro del Estado mayor del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Rangel coordinó en 2014 la sección “Vulnerabilidad Ciudadana ante Amenazas Naturales” de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (esfuerzo de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar). Entonces hallaron que que 80% de la población venezolana se encuentra en zonas de alta amenaza sísmica; también que 63% de las viviendas son autoconstruidas, las cuales no tienen garantía del uso de Normas Técnicas de Diseño y Calidad Constructiva.

Dos años después, no hubo mejoras. “Datos que hemos actualizado nos permiten afirmar que la capacidad de respuesta ante desastres naturales se ha agravado en estos dos años, por ejemplo, en 2014 80% de la población no tenía acceso a créditos para la recuperación de la vivienda; 89% no contaba con pólizas de seguro para bienes inmuebles; 73% no tenía capacidad de ahorro; dos años después esos indicadores superan 90%, lo que hace más cuesta arriba la recuperación tras una emergencia de gran magnitud”, explicó.

En 2017 hay pocos indicios para suponer que estos problemas han sido atendidos.