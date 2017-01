Diputado oficialista criticó que oposición pusiera condiciones a conversar

El diputado a la Asamblea Nacional Eustoquio Contreras (VBR, Guárico) sostuvo este jueves que “la finalidad de los encuentros en la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y la oposición es el entendimiento”.

En este sentido, argumentó que estas conversaciones entre ambos factores políticos no han obtenido los resultados esperados debido a que no “presentan las condiciones necesarias y no han madurado lo suficiente” como para entenderse y lograr acuerdos.

Durante una entrevista para Globovisión, criticó a la coalición opositora por presentar condiciones al comienzo de la mesa de negociación. Sin embargo, creconoció que las demandas de los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática deben ser discutidas para buscar puntos de encuentro.

Con información de El Universal.