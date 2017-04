Conindustria exige un cambio de Gobierno para que los venezolanos puedan comer tres veces al día

Juan Pablo Olalquiola, presidente de Conindustria, sostuvo que para que los venezolanos puedan comer tres veces al día, es necesario incrementar el número de empresas privadas y eso sólo se dará como un cambio de Gobierno.

Explicó en una entrevista en Televen que el país requiere de grandes inversiones para pasar de 4 mil a 30 mil empresas industriales y así iniciar el proceso de recuperación económica.

No obstante, afirmó que con las políticas públicas que existen en la actualidad, en las que no se respeta la propiedad privada, está muy difícil que los inversionistas quieren entrar por la ausencia de seguridad jurídica.

Consideró que los constantes incrementos de sueldo no ayudan a mejorar la situación, “por muchos aumentos de sueldo que se haga, no van a beneficiar a nadie mientras no se pare la inflación (…) el país requiere de grandes inversiones, por ejemplo el dinero invertido en los Clap se hubiese usado para generar materia prima y a su vez, pagarle a los venezolanos y no a los extranjeros”.

Según cifras de una encuesta realizada por Conindustria en el tercer trimestre de 2016, arrojó que el 20 % de los encuestados no tienen con qué trabajar, “esto significa que no hay producción en el país, lo que genera más cierre de empresas y las posibilidades de tener buenas perspectivas se van limitando; el mercado se va obstruyendo por la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido”, enfatizó.

Olalquiaga agregó que cada trimestre en Venezuela se registra desempleo, “el 26 % respondió que había perdido el empleo. La última vez que se generó empleo fue en 2012”.

“Guerra económica”

Sobre la presencia de una supuesta guerra económica en Venezuela, sostuvo que no existe tal guerra y que, por el contrario, lo que existen son políticas públicas erráticas que inhiben al empresario para invertir y producir.

En tal sentido, manifestó que el evento “Venezuela en Potencia” reflejó algo inexistente, porque un país en potencia es aquel que produce por encima de lo requerido y por ende no está sujeto a ninguna “guerra económica”.

Por otro lado, a su juicio la falta de inversión ha llevado a un empobrecimiento dramático de la población y el Ejecutivo en vez de traer materia prima para incentivar la producción, lo que hace es importar productos de mayor valor agregado (terminados), que generan más gastos en dólares por menos cantidad de productos, como sucede con los alimentos para los Clap “que nos cubren las necesidades de toda la población”.

