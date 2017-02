Con gasto en anuncio de El Aissami en NYT se pudo alimentar a 5.147 familias, según CNN

El canal estima que la inversión en publicar carta del vicepresidente fue de $175.204

No se sabe con exactitud cuánto pagó el Gobierno venezolano por el aviso que publicó este miércoles The New York Times: una carta del vicepresidente Tareck El Aissami para defenderse de las acusaciones del Departamento del Tesoro. Sin embargo pero según las tarifas de publicidad del diario consultadas por CNN, la publicación de una página podría costar unos 175.204 dólares (unos 25.000 dólares más que lo reseñado por La Patilla).

Ernesto Londoño, miembro de la junta editorial del NY Times, dijo a CNN en Español que es preciso preguntarle al gobierno de Nicolás Maduro “si se justifica la inversión en pauta publicitaria en un momento de carencia en Venezuela”.

CNN hizo la conversión a bolívares de aquel monto sobre la base del dólar transado en el mercado paralelo. El resultado fue que con lo gastado en el aviso se pudo pagar por un mes el salario mínimo, más bono alimentario con su último aumento, a 5.147 trabajadores.

El canal también estima que se pudo adquirir con los 175.204 dólares unas 1.225 canastas alimentarias (valoradas según el último reporte del Cendas-FVM) para igual número de familias.

