Comerciantes del centro de Caracas recibieron monedas de Bs.50

Comerciantes del centro de Caracas aseguraron a Unión Radio haber recibido las monedas de Bs.50, las cuales integran el nuevo cono monetario.

En un recorrido por la capital, uno de los comerciantes expresó haberlas recibido. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con el billete de Bs.500. “En cuanto al billete de 500 bolívares, hasta el momento no lo ha visto, me siguen pagando con los billetes de 100 bolívares y los seguiré recibiendo”, manifestó el vendedor, Henry Espinec.

El presidente Nicolás Maduro anunció que las piezas comenzarían a circular desde el 15 de diciembre

Con información de Unión Radio