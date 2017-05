Colombia dice que propuesta de Nicolás Maduro es contraria a la Constitución

La canciller colombiana María Ángela Holguín, dijo este miércoles que Colombia no está de acuerdo con las medidas que anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para adelantar una constituyente en el país.

En una entrevista ofrecida a RCN Radio, Holguín consideró que la medida va en contra de la constitución de ese país.

Confirmó que Colombia rechazó estas medidas en la Celac el pasado martes, a donde solo asistieron cuatro miembros de más de 30 que conforman el organismo.

“Ayer lo dijimos muy claro en la reunión de Celac, no colabora para nada, este tipo de medidas que están en contra de la constitución venezolana, no pueden todos los días sacar una idea que sea no constitucional para que ver qué sucede” dijo Holguín.

La Canciller colombiana consideró que la salida a la grave situación que vive Venezuela es sin duda es que se convoque a elecciones.

Lea también: Diputados Guevara, Montoya y Pizarro heridos durante represión de marcha opositora