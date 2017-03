Citgo dejó de apoyar programa de ayuda a los más pobres de EEUU

Los problemas económicos de Venezuela dejaron en el aire el programa de combustible para calefacción gratuito proveniente de ese país, que coordina una organización sin fines de lucro de Massachusetts y que ha ayudado a cientos de miles de estadounidenses pobres.

Este fue el segundo invierno seguido en que la empresa venezolana Citgo no contribuyó al programa “Joe-4-Oil”, parte de la iniciativa de Citizens Energy encabezada por el empresario y ex legislador demócrata Joseph P. Kennedy II, refleja el diario Panorama.

La decisión de la subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) coincide con el derrumbe de los precios del petróleo y su consiguiente impacto en la economía venezolana.

Las esperanzas de Kennedy de que el petróleo llegase hacia el final de invierno se desvanecieron definitivamente.

“Si bien esta no es una buena noticia, obviamente no nos sorprende” a la luz del estado de cosas en Venezuela, declaró Kennedy a la Associated Press.

Los ejecutivos de Citgo se negaron a hacer comentarios al respecto.

El programa de aceite de calefacción de Citgo fue lanzado tras el huracán Katrina, que afectó la capacidad de refinación de petróleo de Estados Unidos e hizo que subiesen los costos energéticos justo cuando llegaba el invierno.

A lo largo de los años el programa suministró aceite para calefacción por valor de 500 millones de dólares a 2 millones de participantes de 25 estados y el Distrito de Columbia, complementando la ayuda del gobierno nacional en el campo energético.

Citizens Energy sigue operando otros programas. La organización fue creada en 1979 para transferir ingresos de empresas comerciales a programas caritativos.

Pero el programa de aceite para calefacción podría tener sus días contados. “Joe-4-Oil” no funcionó este año ni el año pasado, y un mensaje online dice que no está recibiendo solicitudes de aceite para calefacción.

La agrupación, no obstante, no pierde las esperanzas. El programa de Citgo ya fue suspendido en el 2009, pero regresó a los pocos meses.

