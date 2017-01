“Chúo” Torrealba: El diálogo es una página cerrada que no se volverá a abrir

“Aquí no hay ningún tipo de interacción hasta que se cumplan los acuerdos, y cualquier tipo de diligencia futura pasa por una condición básica, que es que exista un mecanismo de verificación y cumplimiento de los acuerdos. Si no, nada de eso va pa'l baile”, aseguró este martes el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chúo Torrealba, a propósito de la ‘alharaca’, como la calificó, tras la filtración a la prensa del documento que los mediadores hicieron llegar a la alianza partidista opositora y al gobierno con el fin de reanudar el diálogo entre las partes.

“Aquí nadie ha dicho que ese documento es una maravilla. Dijimos que lo habíamos recibido y que se iba a estudiar, y lo estamos haciendo con el respaldo de expertos en negociación y en distintas áreas que son tocadas en ese documento”, señaló Torrealba en su programa radial La Fuerza es la Unión.

Indicó que la MUD no se prestará para la continuidad de un diálogo que no le ofrezca resultados al país. Consideró que estas negociaciones son una página cerrada que no se volverán a abrir.

“Si hemos dicho esto con tanta claridad y precisión y lo hemos respaldado con los hechos, me parece curioso que, a propósito de la divulgación de ese documento, haya algunos que estén armando una alharaca. Aquí no hay ningún tipo de interacción hasta que se cumplan los acuerdos y cualquier tipo de diligencia futura pasa por una condición básica que es que exista un mecanismo de verificación y cumplimiento de los acuerdos. Si no, nada de eso va pa'l baile”, precisó.

Nota de prensa