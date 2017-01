Chavismo ignoró advertencias sobre mal estado de puente Guanape y hoy habla de “sabotaje”

Habitantes de la zona han pedido mantenimiento para la obra al menos desde el año pasado

El colapso del puente Guanape, que dejó la parte oriental del estado Vargas desconectada del resto de la entidad y de Caracas, pasa a engrosar la lista de denuncias del chavismo sobre “sabotaje” para responsabilizar a otros por cuanto mal afecta al país.

El gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, no perdió tiempo tiempo en asomar esa hipótesis ayer en la noche. “El presidente Nicolás Maduro ordenó una investigación, porque también es un poquito sospechosa la cosa. (El puente) no se cayó por una carga pesada, no hubo movimiento sísmico. Se cayó solo. Un puente de esa magnitud que se caiga solo merece una investigación”, dijo, en declaraciones a Venezolana de Televisión.

Tanto García Carneiro como el ministro de Transporte, Ricardo Molina, manifestaron que es igualmente “sospechoso” el hecho de que, al poco tiempo de que la estructura colapsara, diputados opositores a la Asamblea Nacional por el estado costero se hubieran presentado en el sitio.

El gobernador dijo que la investigación ordenada por Maduro está a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del Gobierno. Ello ya indica que el oficialismo pretende vincular a la oposición con los hechos.

José Manuel Olivares, uno de los parlamentarios que, en efecto, se presentó en la zona afectada anoche, condenó que se pretenda señalarlos.

Carneiro nos está amenazando y mandando a investigar con el Sebin por la caída de puente de Guanape ¡A tí es a quien hay que investigar! — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 25 de enero de 2017

#CarneiroNoPuedeConVargas me vas a amenazar a mi y a los diputados de la Unidad por culpa de tu abandono a Vargas?? — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 25 de enero de 2017

En entrevista para el Circuito Éxtios, en la mañana de hoy, el diputado expresó que la intención de García Carneiro es proteger su reelección como gobernador y anular a quienes puedan competir por el cargo desde la disidencia.

Alertas desatendidas

Ni por asomo los dirigentes oficialistas que han declarado sobre el colapso del puente han planteado la falta de mantenimiento como posible causa. Ello a pesar de que las advertencias por parte de la población local sobre el mal estado de la obra se remontan a hace al menos dos años.

El diario La Verdad de Vargas reseñó en junio de junio de 2015 que, según los vecinos, “el puente pende de un hilo ante la falta de mantenimiento desde hace algunos años”.

Juan Mendoza, uno de los consultados por el rotativo, indicó que cuando los camiones transitan por el lugar el piso se estremece y los vecinos se asustan, pues temen que se caiga en cualquier momento produciendo una tragedia. “Las bases del puente no están elaboradas con la misma firmeza que las de antes, las construcciones de años anteriores duraban más tiempo”, dijo.

La periodista Beatriz Adrián publicó imágenes en su cuenta de Twitter sobre una alerta anterior, específicamente de junio de 2015.

@VillegasPoljak 2015 y 2016 hubo denuncias sobre la falta de mantenimiento al puente Guanape de Vargas pic.twitter.com/vQ1org58C5 — Beatriz Adrián (@Beadrian) 25 de enero de 2017

El diputado Olivares fue más allá y aseguró que las primeras advertencias datan de 2013, y mostró para ello la imagen de un titular de Últimas Noticias de ese año que reza “El puente Guanape se volvió una bomba de tiempo”. El tuit sigue disponible, pero el enlace lleva a la página principal del diario.

Últimas Noticias 24/04/2013: “El Puente de Guanape se volvió una bomba de tiempo“ #Vargas pic.twitter.com/CQ1Aiue9sZ — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 25 de enero de 2017