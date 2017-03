César Miguel Rondón: Hace falta una oposición de verdad

Periodista criticó reacciones a sentencia del TSJ

El periodista César Miguel Rondón manifestó que la oposición “le sale barata al régimen” y criticó la reacción de sus dirigentes a la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Cuestionó que algunos líderes de la disidencia insistan en el mensaje de que “el Gobierno está débil porque no puede seguir ganando elecciones”, ya que, a su juicio, en realidad al oficialismo no le importa no volver a celebrarlas.

En el editorial de su programa en el Circuito Éxitos de este jueves, Rondón agregó que la conducta de los representantes venezolanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) evidencia que al Gobierno tampoco le importa la presión internacional y que está dispuesto a aislarse como Cuba.

Citó declaraciones del ex magistrado Román Duque Corredor en las que este reclama un mensaje opositor más coherente ante el “aniquilimiento de la democracia y el Estado de Derecho” por el Tribunal Supremo de Justicia. “Hace falta una oposición de verdad”, concluyó.