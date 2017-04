Caraqueños gastan un realero ante cierre de estaciones del Metro

Caracas – Ante la inoperatividad de distintas estaciones del Metro de Caracas en las últimas tres semanas, como consecuencia de los llamados a marchas o concentraciones por parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en distintas zonas de la ciudad capital, los ciudadanos han tenido que ingeniárselas para llegar a sus respectivos trabajos e incluso hogares.

Acudir a una línea de mototaxis o taxis son las principales opciones de aquellos que buscan cumplir con su responsabilidad sin tener que caminar o aventurarse en el tráfico al ritmo de una camioneta por puesto. Sin embargo, esta demostración de compromiso termina llevándolos a gastar cantidades de dinero considerables, pues las tarifas del servicio así lo demuestran.

A través de un recorrido por el oeste de la ciudad, el equipo de descifrado.com encontró diversos costos.

Los mototaxistas, por ejemplo, tienen en 1.000 bolívares la “tarifa mínima”, que –según– no es más que “el traslado de donde se encuentra el cliente a un punto cercano” o “la subida al barrio”. Esta última aplica mayormente en las zonas populares y se realiza desde una parada de buses, jeep o en la salida de alguna estación del Metro.

Entre 2.000 y 3.000 bolívares deben pagar quienes deseen dirigirse a El Silencio o Capitolio. Mientras que el viaje hasta Bellas Artes, San Bernardino, la avenida Andrés Bello y Plaza Venezuela oscila entre 2.500 y 4.500 Bs.

“Normalmente no soy de irme en moto, pues se gasta mucha plata y en estos tiempos la masa no está pa’ bollo, pero qué voy a hacer ante el cierre de las estaciones. No puedo llegar tarde al trabajo”, aseguró Carmen Ríos, habitante del barrio El Amparo (Catia) y empleada de una entidad bancaria del Estado con sede en el centro de Caracas.

Las personas que tienen como destino Sabana Grande, Chacaito y zonas adyacentes, pudieran invertir para traslado un promedio de 5.000 Bs. Sin embargo, pudiese terminar siendo hasta 8.000 Bs.

Cuota similar costean los ciudadanos que tienen por destino los municipios Chacao y Sucre, ya que “la carrera fácilmente puede llegar a los 10.000 bolívares”.

“Todo va a depender de lo lejos que vaya el cliente”, dijo Raúl Pineda, miembro de la Asociación Cooperativa Multiservicios La Silsa, que –según– cuenta con 50 motorizados y trabaja las 24 horas del día.

“Acá tratamos de ser lo más justo posible porque sabemos que la situación está ruda, pero últimamente los precios no dependen de nosotros sino de los repuestos. Para que tengas una idea, la guaya de croche sale entre 12.000 y 15.000 bolos. Cada caucho en 150.000, un parche (para los cauchos) 5.000, la cadena 20.000, bujías 6.000, aceite 5.000, corona y piñón 50.000 Bs. Todo eso por la medida de lo barato”, justificó Pineda.

“¡Ah! Y si toca hacerle el motor a la moto son, por lo mínimo, 100.000 bolívares”, acotó.

“Ese es el argumento de ellos, pero me parece una exageración que una carrera te pueda llegar a costar 10.000 Bs o más. Para eso me voy en taxi de cuatro ruedas”, opinó una ama de casa de 54 años, habitante de la Avenida Sucre (Catia), que prefirió no identificarse para no meterse “en líos”.

“Mis dos hijos trabajan en Chacao y así es como se han estado yendo. Eso sí”, aclaró, “comparten el viaje para no gastar tanto (risas)”.

PRECIOS Y REALIDADES SIMILARES

En conversaciones con algunos miembros de líneas de taxi se observó que las tarifas no varían abruptamente. Tal vez lo más notable es que la “carrera mínima” se encuentra 2.000 Bs. por encima de la fijada por los mototaxistas.

“Tanto ellos como nosotros aumentamos acorde a la situación del país”, reconoció Bruno Rodríguez, miembro de la Asociación Civil 20-20.

“Los dos gremios, motorizados y taxistas, estamos siendo afectados por la falta o alto costo de repuestos, y eso termina impactando en el valor del servicio”, destacó.

“Acá te llevamos a La Hoyada, La Urdaneta, La Candelaria o Parque Carabobo por 4.000, 5.000 Bs. A Plaza Venezuela, Chacaito y Las Mercedes por 6.000, 7.000 Bs. Para Chacao, Altamira sale en 8.000, 9.000 Bs. Petare 15.000, Fuerte Tiuna y sus alrededores en 6.000 Bs. Pero a veces todo también depende del regateo del cliente”, bromeó Rodríguez.

“Estas últimas semanas, por ejemplo, han aumentado un poco las carreras. También los usuarios llorones”, agregó entre risas. “Lo bueno es que nosotros los entendemos y siempre buscamos negociar, pues la idea es ganar-ganar”.

NUMERITOS

“¿Cómo hace una persona con salario mínimo para cubrir estos precios cuando el Metro de Caracas decide cerrar sus estaciones, tal como ocurrió este miércoles?”.

Esa fue una de las preguntas más realizadas por las fuentes consultadas, sobre todo considerando que el salario mínimo se encuentra en 40.638 bolívares, realidad que hace que el día laboral del venezolano se ubique en 1.354.61 Bs. Es decir, con esto sólo puede costear la carrera mínima fijada por los mototaxistas.

Semejante situación obliga, entonces, a reunir –aproximadamente– lo devengado en tres días trabajados (4.063.83 Bs.) para trasladarse en moto a El Silencio. Sumar cuatro (5.418.44 Bs.) para ir a Plaza Venezuela y siete (9.482.27 Bs.) para encaminarse hacia Chacao.

De querer ir a Fuerte Tiuna, pero en taxi, tendría que juntar lo logrado en cinco días (6.773.05 Bs.) y en doce (16.255.32) para Petare. Vale la pena destacar este último esfuerzo, pues el monto recaudado significa más del 40% del salario mensual y el 80% del quincenal.

Para el próximo 1 de mayo, Día internacional del Trabajador, se espera que el presidente Nicolás Maduro haga pronunciamientos importantes relacionados al tema salarial. ¿Mejorará con ellos todo lo anteriormente planteado?

¡Amanecerá y veremos!