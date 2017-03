Capriles llegó a Colombia para solicitar alimentos y medicinas

Estoy en Colombia por ellos, por muchos, buscando ayuda de alimentos y medicinas, para poder seguir con ESCUELA SOLIDARIA y atender miles de niños en riesgo nutricional y también adultos mayores! Nuestra Venezuela necesita ayuda, esperamos tener una respuesta positiva, a las 11:00 am (hr de Bogotá) conversaremos con periodistas colombianos

