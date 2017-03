Capriles: Estos fueron los peores carnavales en cuanto a movilización en Miranda

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró este miércoles 1 de marzo que la actividad turística cayó drásticamente durante el asueto de Carnaval.

Dijo que la estimación que se tiene de visitantes en el litoral mirandino superó apenas las 104 mil personas, lo que representa una disminución de prácticamente 50% con respecto a 2016. “Estos han sido los peores carnavales en cuanto a movilización se refiere, desde que tenemos registro. Fue la movilización más baja en una década. Esto habla de lo mal que estamos y de la fuerte crisis económica que vive el país”.

Argumentó que la cifra de visitantes del año pasado estuvo por el orden de las 206 mil personas. “Esto es grave para un destino turístico que llegó a tener incluso 1 millón de personas movilizadas”.

De igual forma, Capriles indicó que en promedio hubo 37% de ocupación hotelera en las costas mirandinas. “Cada vez cae más la actividad turística porque no hay posibilidad económica para viajar, ya que un día de playa sin alojamiento por persona cuesta un salario mínimo”.

El también líder de la Unidad nacional insistió en que el proceso de renovación de partidos “es una trampa para deslegitimar a esas organizaciones”, a la vez que pidió a la comunidad internacional activar los mecanismos correspondientes para que se den elecciones en Venezuela.

“Estamos en marzo y todavía no tenemos cronograma electoral. La señora Lucena el año pasado dijo que el primer semestre del año se haría las elecciones. ¿Dónde está que no le da la cara al país? Este gobierno no quiere ningún tipo de elecciones. Hasta las elecciones de las juntas comunales las suspendieron. Pero les recuerdo que no hay democracia sin voto. La presión para que haya elecciones las tenemos que hacer todos los venezolanos”.

En este sentido, anunció que próximamente recorrerá el país para impulsar el proceso electoral, que a su juicio clama el pueblo y que es un derecho que está consagrado en la Constitución, e invitó a todos aquellos que quieran ser candidatos a participar activamente en el proceso de organización del pueblo.