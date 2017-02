Cabello a vicepresidente colombiano: Vaya a lavarse ese paltó

Desestimó nota de protesta del país vecino

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, exigió al Gobierno colombiano que respete a Venezuela.

Se refirió al vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, luego de que el país vecino emitiera una nota de protesta por las recientes declaraciones del parlamentario venezolano.

“Después de que el vicepresidente colombiano insultó a nuestro pueblo diciendo que unas casas que él estaba entregando no eran para los venecos, ahora los agraviados son ellos. Vaya a lavarse ese paltó señor vicepresidente de Colombia. No le falte el respeto al pueblo de Venezuela. Exigimos respeto para el pueblo de Venezuela. Se sienten ahora agraviados y el Gobierno colombiano emite una nota de protesta. Debe ser que yo ahora me voy a quedar callado. Están equivocados”, expresó durante un desfile en conmemoración de los 25 años del golpe fracasado de Hugo Chávez.

Con información de Confirmado.