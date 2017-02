Bs 2.000 cuesta un trozo de queso de baja calidad en charcuterías venezolanas

Caracas.- “Les presento el queso más barato de la charcutería a Bs 2.000. Para una comida. La inflación nos come en Venezuela”, informó Daniel Pabón, residente de Caracas a través de su cuenta en Twitter @dalpac.

La crisis económica en el país y el aumento de la inflación a pasos acelerados provoca la subida de los precios en los alimentos. Mientras que miles de ciudadanos ganan salario mínimo (Bs 40.638).

Un kilo de queso blanco cuesta entre Bs 8.500 y Bs 9.000 en charcuterías de la ciudad. Y si es queso amarillo la cifra está por encima de Bs 17.000. Este último precio representa casi un 50% del salario mínimo en Venezuela.

Con este salario la población venezolana apenas puede mantenerse, poniendo en riesgo su salud. Incluso hay ciudadanos que por no poder comprar los alimentos de la cesta básica abren las bolsas de basura para ingerir comida en precarias condiciones. Muchos no son indigentes, si no familias enteras que comen alimentos de la basura, según el último reporte del Observatorio Venezolano de la Salud.

En calles y avenidas de Caracas es común ver a buhoneros vendiendo trozos de vegetales, queso, frutas, jamón, y otros alimentos como leche, harina de maíz, café y azúcar en pequeñas bolsas porque es lo que pueden pagar los ciudadanos en un país donde los precios cambian cada semana, y en pocos días.

Pabón señaló que el trozo de queso que compró a Bs 2.000 no llega a 200 gramos. Y en el corto plazo desconoce cuanto podrá comprar tras el aumento de la Unidad Tributaria de Bs 177 a Bs 300 el domingo pasado, según anunció el presidente de la República Nicolás Maduro.