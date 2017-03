Borges: “Gobierno no le da la cara a Venezuela porque sencillamente no les importan nuestros problemas”

Caracas.- El Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, rechazó la sentencia emitida de la Sala Constitucional del TSJ en la que ordena al vicepresidente Tareck El Aissami junto al tren ministerial presentar la gestión del Ejecutivo 2016 ante el máximo Tribunal del país.

“Para no presentar su informe de gestión ante el pueblo de Venezuela, que es lo que establece la Constitución, el Gobierno ha decidido hacer su fiesta privada de malandros en una cueva donde nadie les pueda preguntar. No le dan la cara a Venezuela porque sencillamente no les importan nuestros problemas, prefieren encerrarse y caerse a mentiras entre ellos, que estar en la calle y ver como los venezolanos se alimentan de la basura y se mueren desnutridos. Este Gobierno no aguanta un juicio popular por eso prefiere refugiarse en el TSJ”, enfatizó

Indicó que la verdadera Venezuela no es la que se presentó ante el Tribunal Supremo de de Justicia, si no la que reflejan las encuestas del país, entre las que destaca la Encuesta de Condiciones de Vida que se presentó ayer en la Asamblea Nacional.

“Lamentablemente la situación real es que en el país la pobreza alcanza el 82% de la población; lo cierto es que 9.6 millones de venezolanos come dos o menos veces al día; lo verdadero es hay miles de niños están abandonando la escuela por hambre; lo inocultable es que cada 18 minutos muere un ciudadano a causa de la violencia. Ésta es la Venezuela que Maduro y su Gobierno se niega a ver.”