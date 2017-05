Borges: “En Venezuela no hay empleo, ni salario, no hay seguridad social”

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que este primero de mayo queda claro que no hay nada que celebrar porque en Venezuela han cerrado medio millón de empresas. “Multipliquen ustedes los trabajos que se pierden por cada empresa cerrada”. dijo.

Borges señaló que en Venezuela “no hay empleo, salario, no hay seguridad social, no hay inversiones, no hay producción nacional sino lo que hay es simplemente un gobierno que le roba el futuro a todos los trabajadores”.

Indicó que hoy los ciudadanos están marchando “para pedir libertad para pedir progreso, luchar por una Venezuela distinta”.

