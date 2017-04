Borges: “El golpe de Estado continúa en Venezuela”

Caracas.– El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, informó desde la plaza Brión de Chacaíto que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha hecho nada y que el “golpe de Estado”, continúa en Venezuela

“Que el TSJ echó para atrás la decisión. No han hecho nada. Ya dio un golpe del Estado que no puede corregir. No corrigen el entuerto. Es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige sacando un párrafo de la sentencia ni maquillando a un muerto”, alertó.

Invitó a todos los venezolanos a protestar con toda la energía. “Ese baile que tienen en que el TSJ le ordena a Maduro y viceversa, no nos los calamos”.

“El primer mensaje que tenemos que darle al mundo en decirles la verdad. Nos han llamado cancilleres y tres presidentes. Incluso, quiero ir más allá. No es ni siquiera que maquillaran o anularán la sentencia, igualito sigue el golpe de Estado en Venezuela. La meta es que nos escuchen a nosotros. Lo que demuestra es que no hay separación de poderes, democracia, ni justicia en Venezuela”, enfatizó.

