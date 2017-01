Billetes del nuevo cono monetario siguen sin circular en Zulia

Los bancos zulianos aún no han recibido la autorización para entregar los billetes del nuevo cono monetario. De acuerdo con el diario La Verdad, los pocos comerciantes que han podido hacer transacciones con esta piezas, las han realizado con residentes de otras entidades.

Leonardo Simanca, usuario de un banco en Maracaibo, aseguró que no ha visto ni las monedas ni los billetes: “El gobierno no saca los billetes por seguridad. Esos no son suficientes. Aparte, los bancos te ponen un límite hasta de 20.000 bolívares de retiro para comprar algún bien que necesitas, que hasta puede valer más de 40.000 bolívares”, agregó.

“En ninguna entidad del Zulia están esos billetes nuevos”, expresó la usuaria Lissett Cruz: “Estamos esperando que lleguen para no tener que estar sacando tantos billetes sino uno o dos”.

El gobierno nacional anunció que el 16 de enero entrarían en circulación los nuevos billetes en todo el país. Ese día, ciudadanos publicaron en redes sociales fotografías de los que habían adquirido, pero solo se observaron los de 500, 5.000 y 20.000 bolívares.

Con información de La Verdad