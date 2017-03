Asociación de Artes Gráficas reporta caída de 80% a finales de 2016

“La caída de la producción de la industria gráfica para el segundo semestre de 2016 es aproximadamente de 80%, en promedio, es decir, que hay empresas que al momento de la aplicación del instrumento de recolección de datos, tenían paralizadas las líneas de producción. Otras empresas que para el momento de dicha fotografía tenían algunos trabajos en máquina, pero ninguna tenía su producción en condiciones normales, ni siquiera remotamente. Todas están muy disminuidas, cuando no paralizadas, lo que demuestra lo grave del asunto”, afirmó Edgar Fiol, director ejecutivo de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela, AIAG.

Fiol aseguró que lo que deja claro esa caída de la producción es que existe una enorme capacidad ociosa en la industrias, a lo que se le agrega que los costos de producción siguen aumentando, aunque no se esté produciendo nada, ya que el Gobierno Nacional sigue imponiendo una política salarial que — a su juicio—coloca a la empresa entre la espada y la pared: “Al tener que cancelar las obligaciones impuestas, queda claro que se sigue gobernando de espaldas a las condiciones reales de la economía y en contra de los intereses de toda la sociedad”.

“Para finales del año pasado, el principal problema que afectaba la caída de la producción era la falta de divisas y por ende, de materia prima; para el primer trimestre 2017, lo es el desplome de la demanda por parte de las demás cadenas productivas como alimentos, medicinas, cuidado personal y cuidado del hogar, etc. En medio de esta recesión tan severa, las empresas de consumo masivo no están en condiciones de producir lo que necesita el mercado y el consumidor tampoco está en condiciones de adquirir los pocos productos que se consiguen. Es un círculo vicioso que nos afecta a todos, absolutamente a todos”, añadió.

Expresó que la industria gráfica mantiene su capacidad para fabricar los insumos que necesitan el resto de las cadenas productivas: “Nadie puede decir que su producto no llega al consumidor final porque no tiene cajas, envoltorio, o etiquetas o facturas. Eso no es verdad”.

Para finales de 2015 y principios de 2016 las empresas afiliadas reportaron que sus inventarios de materias primas e insumos estaban en promedio entre 10 y 15 %. Casi no había tinta, ni papel, ni planchas litográficas por falta de divisas. “Para este momento, sin embargo, hay material con que trabajar, aunque a precios realmente exorbitantes”, aseguró Fiol.

El Gobierno durante 2016 no entregó divisas al sector. Hubo un acceso mínimo a los dólares oficiales a través del Dicom y de los otros mecanismos, pero casi inexistente, por lo que queda claro que el empresario tuvo que hacer uso de sus recursos a través de mecanismos propios para poder importar.

Explicó que, según los encuestados, en términos promedios, la nómina se ha reducido en aproximadamente 20%, por dos razones. “Fundamentalmente la mano de obra calificada ve oportunidades en otras latitudes, hay mucha gente que sabe lo que hace y lo hace muy bien y se está yendo al extranjero; y por otra parte, hay trabajadores, sobre todo mano de obra no calificada, que han llegado a acuerdos para renunciar porque creen más conveniente informalizar su trabajo, a través del ‘bachaqueo’ y otras actividades similares”.

“Lo que ocurre hoy por hoy es que prácticamente la mayoría de los trabajadores está ganando sueldo mínimo. Los aumentos impuestos por el Ejecutivo en salario mínimo y bono de alimentación han traído como consecuencia que las nóminas de las empresas se han compactado hacia abajo, hacia el salario mínimo. Anteriormente la estructura de las empresas tenía diferentes escalas de remuneración según el trabajo, la experiencia, la formación y nivel de compromiso, ahora, como consecuencia de las imposiciones en materia laboral por parte del gobierno y la inamovilidad laboral incluida, tenemos a la mayoría de los trabajadores ganando salario mínimo”, manifestó.

En opinión de Edgar Fiol, el gobierno no da indicios de que vaya a modificar sus estrategias, e insiste en imponer su modelo político y por consecuencia, económico, a pesar de la crisis actual.

Nota de prensa