Así se pronunció candidato opositor a presidencia de Ecuador tras expulsión de Lilian Tintori (+Video)

Afirmó que el incidente confirma que en su país hay “la dictadura de un partido”

El candidato opositor a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, difundió un video en el que hace eco de la denuncia de la activista venezolana por los Derechos Humanos Lilian Tintori, a quien no permitieron entrar a ese país.

“Hace unas semanas, acordamos que ella vendría un par de días para acompañarnos en esta campaña. En la madrugada de hoy, a la 1:30 am, ha llegado en un vuelo de American Airlines, procedente de Miami. En el momento en que ella accede a inmigración, le sacan copia del pasaporte, se lo retiran, y al final, no permiten su ingreso al Ecuador. Ha sido obligada a tomar otro vuelo a las 6:45 am con destino a Miami”, narró.

Lasso dijo que el hecho constituye una violación a los Derechos Humanos de Tintori, así como una “incoherencia”. “Esto confirma que el Ecuador vive la dictadura de un partido político. Por eso les pido: Vamos todos juntos por el cambio, para recuperar la democracia y la libertad y, ahora, recuperar también la imagen internacional del Ecuador, que ha sido golpeada por este atropello contra Lilian Tintori”, dijo.

Lasso, candidato por el movimiento liberal Creo Oportunidades, se enfrentará el 2 de abril al nominado oficialista Lenín Moreno, luego de que este no lograra suficientes votos para imponerse en la primera ronda.

La semana pasada una encuesta de la firma Diagnóstico, divulgada por medios del Estado, ponía a Moreno a la cabeza en intención de voto con un apoyo de 48,36%, frente al 35,70% de Lasso. Antes, sin embargo, otro estudio, de la empresa Cedatos, daba la ventaja al opositor, con 52,1%, de cara al 47,9% del oficialista.