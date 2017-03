Así fue la entrevista de María Corina Machado con César Miguel Rondón

La dirigente y el periodista han tendido interacciones tensas en el pasado

La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado insistió en que no se puede esperar hasta 2019 para lograr un cambio de gobierno pues, en su opinión, ello implica alargar los costos de la crisis en el país.

“Aquellos que dicen ‘Bueno, vamos esperar hasta 2019′… Eso puede ser hasta el dos mil siempre. Y además, eso significa un costo humano importante para los venezolanos”, señaló este viernes en entrevista con el periodista César Miguel Rondón.

Reafirmó que “no es momento de legalizar los partidos políticos, sino de organizar a la gente”, y recordó que el Consejo Nacional Electoral nunca ha permitido a su organización inscribirse para tener tarjeta propia.

“Las elecciones de gobernadores y alcaldes son importantísimas, están en la Constitución. Lo que no podemos aceptar es que nos digan ‘Si ustedes se resignan a que Maduro llegue hasta el 2019, y además nos aprueban el presupuesto y los créditos, allí le damos las regionales’. Esa es una transacción que el país no entendería, porque los venezolanos y yo sabemos que los problemas no se van a terminar así”, argumentó la dirigente.

Propuso como estrategia a la oposición reactivar y mantener la protesta ciudadana, apuntalar la ofensiva institucional desde la Asamblea Nacional (con la designación de rectores del CNE) y el aumento de la presión internacional (petición de activar la Carta Democrática Interamericana).

Machado elogió como “insurgencia” a los maestros que borraron de su escuela en Barinas una pinta del expresidente Hugo Chávez.

La líder de Vente ha tenido intercambios fuertes de palabras con Rondón. Recientemente lo señaló de “hacer eco de informaciones falsas sobre ella”, lo que el comunicador negó.

