Así empeora la falta de gasolina el caos del transporte público en Ciudad Guayana

Paradas colapsan porque unidades están paralizadas debido a la escasez de carburante

Las fallas que se vienen registrando desde este sábado con el suministro de gasolina en San Félix y Puerto Ordaz ha paralizado el transporte público en varias zonas de Ciudad Guayana. Así lo manifestaron algunos usuarios de las zonas rurales aledañas a la urbe.

Para nadie es un secreto que el sector transporte es un caos en el municipio Caroní del estado Bolívar, pero ante la falta de combustible, la situación ha empeorado y muchos transportistas se han visto en la obligación de abandonar la ruta, para pasar más de dos horas en una estación de servicio.

Esta situación ha generado que varias paradas del municipio colapsen de pasajeros a toda hora del día. En el caso de la ruta III de Vista al Sol, sólo la cubren las camionetas Pick-Up, y éstas dependen de gasolina para poderse movilizar.

“Me tocó salir caminando hasta la avenida para abordar una unidad que me lleve hasta Alta Vista, si me quedo esperando una camioneta en el barrio me salen raíces, la mayoría están en la bomba”, expresó Lucia Bello.

Con información de Nueva Prensa de Guayana.