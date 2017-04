Asamblea Nacional llamó a marchar el martes para destituir a magistrados del TSJ

Caracas.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, acompañado de los diputados de la bancada de oposición, gremios profesionales y sindicatos de trabajadores, hizo un llamado a los venezolanos a marchar este martes 4 de abril, para destituir a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la convocatoria fue pautada a partir de la 10 de la mañana en Plaza Venezuela.

“Por eso este llamado es para movilizarnos para iniciar el procedimiento para destituir a estos magistrados que cometieron un golpe de Estado”, dijo Freddy Guevara desde el Palacio Legislativo.

Guevara reafirmó que “desde la Asamblea Nacional le decimos a los venezolanos, no nos vamos a rendir, que esto recién comienza y que necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, así que decirle al pueblo de Venezuela que esta lucha no va a parar hasta que se restituya el orden constitucional…, en el momento que el pueblo de Venezuela demuestre con convicción, nosotros al frente acompañándonos en la lucha que no vamos a obedecer a esta tiranía”

El parlamentario agregó que pronunciamientos como el del la Fiscal General hay que respaldarlos, “esta lucha la vamos a ganar cuando pongamos de nuestro lado a los militares, policías, jueces y fiscales que todavía tienen miedo…, pero ese miedo se lo vamos a quitar con mucha gente en la calle, con muchos sectores de la sociedad, diciéndoles aquí está el país (…)”, dijo Guevara.

