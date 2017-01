“AN debe declarar abandono de cargo presidencial antes del 10 de enero”

El abogado constitucionalista José Vicente Haro aseguró que la Asamblea Nacional debe declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro antes del 10 de enero para que se realicen elecciones presidenciales en un mes, porque —de hacerlo posterior a esa fecha— quedaría encargado del gobierno por lo que resta del período el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami.

Haro realizó algunas precisiones en relación al tema del abandono del cargo por parte del presidente de la República, figura que existe como uno de los supuestos de vacante absoluta en el artículo 233 de la Constitución nacional. “Eso sí está previsto en la Carta Magna, eso hay que aclararlo. Segundo, la competencia para declarar el abandono del cargo es exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional como lo dice el artículo 233 de la Constitución. Y número tres: si se quiere declarar el abandono del cargo para que se adelanten elecciones presidenciales bajo el régimen que prevé el artículo 234, debe ser declarado antes del 10 de enero, antes del martes”, dijo.

En este sentido, precisó que de hacerse el mismo martes o luego no se aplicaría el supuesto del artículo 234 de la Carta Magna sobre el adelanto de elecciones, sino el otro de los supuestos contenidos en ese mismo artículo que establece que quedaría al mando el vicepresidente ejecutivo hasta que culmine el período presidencial en 2019.

“Entonces no tendríamos cambio de nada, es decir, se cambiaría a Maduro, pero quedaría el mismo régimen. Entonces no se cambiaría nada porque es el mismo régimen que está dañando todo, y está afectando a los ciudadanos y a la democracia”, alertó.

El profesor en Derecho Constitucional manifestó que declarar el abandono del cargo es un tema complejo, debido a que no está libre de riesgos.

“¿Cuál es la interpretación que se le está dando? Se le está dando la interpretación de que se ha abandonado el cargo en lo que significa el cumplimiento de las funciones esenciales del gobierno… Esas funciones, de acuerdo con el artículo 232 de la Constitución, señalan que el presidente de la República es responsable de sus actos y tiene que ejecutarlos para garantizar el derecho de todos los venezolanos, es decir, que todos los venezolanos gocen los derechos garantizados en la Constitución”, dijo.

Agregó que en la medida en que el presidente de la República no realiza políticas públicas ni ejecuta los actos necesarios e indispensables para atender las necesidades de la población y garantizar sus derechos, se podría aplicar el abandono.

“El riesgo es que llegue el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y diga dos cosas: que la AN está en desacato y que el abandono del cargo solo sirva para supuestos como el caso de Marcos Pérez Jiménez, que se fugó del país”, enfatizó.

Recordó que en el país se ha registrado un abandono del cargo presidencial, pero de otra manera completamente distinta a la que se analiza en esta oportunidad, y fue el caso de Marcos Pérez Jiménez, quien abordó un avión y se fue de Venezuela.

CNE y TSJ

En opinión de Haro, entre las primeras acciones que debe realizar la Asamblea Nacional en este nuevo período están la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los magistrados del TSJ.

Consideró que aun cuando el TSJ nombró a las autoridades del organismo electoral, lo hizo por supuesta “omisión legislativa”, pero al estar la AN en funciones esa situación ya no existe. “La omisión legislativa cesa en lo que el Parlamento actúa. Tenemos cinco rectores nombrados por la Sala Constitucional, se supone que son nombrados provisionalmente porque el Parlamento no lo ha podido hacer. Ahora la AN puede retomar el tema y hacerlo”, precisó.

En relación con los magistrados del TSJ, cree que ya no se trata de señalar si fueron designados de manera express o no. “El problema es que el TSJ está violando reiteradamente la Constitución, entonces estamos ante un supuesto establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano… que establece las faltas graves… En mi opinión uno de los primeros actos que debería hacer la AN es nombrar una Comisión Especial”, expresó.

