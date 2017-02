AN aprueba proyecto de acuerdo contra venta de acciones de Petromonagas a empresa rusa

Estiman que 68 mil barriles diarios pasarán a manos de Rosneft

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo a la venta ilegal de acciones de Petromonagas, subsidiaria de Pdvsa, a la estatal rusa de hidrocarburos Rosneft.

El diputado Elías Matta (UNT, Zulia), vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, recordó que el año pasado el entonces ministro de Petróleo y Minería Eulogio del Pino anunció la venta de 23% de las acciones de Petromonagas a Rosneft por 500 millones de dólares.

“Se pidió la presencia del ministro para explicar el alcance del contrato. No vino y ahora Rosneft posee el 40% de acciones. No tenemos nada contra el gobierno ruso, pero reiteramos que no puede hacer negocios por encima de la Constitución. Ningún contrato público es válido sin la aprobación de esta AN. No pueden seguir vendiendo al país de esta manera”, dijo.

Piero Maroun (AD, Monagas) puntualizó que Petromonagas produce 170 mil barriles diarios, de los cuales “68 mil ahora son de Rosneft”.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, pues la bancada oficialista no participó en la sesión.