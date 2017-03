AN advierte a la CAF que préstamo solicitado por el Ejecutivo no será reconocido como deuda de la nación

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó un Proyecto de Acuerdo para exigirle a la Corporación Andina de Fomento (CAF) que observe las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional en lo que respecta a la aprobación de cualquier endeudamiento suscrito por la República.

En este sentido, el parlamentario y economista, José Guerra, recordó que la crisis que venezolana en la actualidad deriva del fracaso económico del gobierno nacional y alertó que éste se encuentra recurriendo a organismos multilaterales para buscar financiamiento.

“Necesita (el Ejecutivo) 10.000 millones de dólares para hacer importaciones (…) El gobierno se ahorcó a sí mismo cuando no acudió a la Asamblea Nacional por la Ley de Presupuesto Nacional y la Ley de Endeudamiento. Les recuerdo que cualquier endeudamiento que no pase por la AN será declarado nulo y no podrá ser reconocido”, recalcó.

Guerra explicó que por esta razón los organismos internacionales le cerraron las puertas a Venezuela y ha obligado al gobierno de Nicolás Maduro a hacer una presión indebida sobre la CAF, para que le preste de manera urgente 400 millones de dólares al Bandes y al BCV y poder cubrir su déficit presupuestario.

Explicó que el gobierno acumula en deuda externa entre el 40% y el 50% de todas las divisas que ingresaron al país durante el primer trimestre de 2017.

“No será aprobado ningún endeudamiento que no esté aprobado por la Asamblea, la Ley de Presupuesto Nacional y la Ley de Endeudamiento”, reiteró.

Por su parte el diputado Sergio Vergara aseguró que todas las contrataciones de bien público o los créditos a la nación que se aprueben violando a la Constitución serán considerados como una donación y no serán pagados por las generaciones futuras.

