Almagro recibe denuncias por suspensión de elecciones regionales

Diputada informó a secretario general de la ONU sobre violaciones a inmunidad parlamentaria

El secretario general de la Organización de Estados Americanos se reunión en su despacho con la diputada suplente a la Asamblea Nacional Larissa Costas (AD, Delta Amacuro).

La parlamentaria denunció ante Almagro que no se hayan realizado las elecciones regionales, y que el presidente Nicolás Maduro no presente su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional.

Costas también informó al secretario general sobre las violaciones a la inmunidad parlamentaria en Venezuela, escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

Recibí d @LarissaGonzale6 #Vzla denuncia x no realizaciónde elecciones a Consejos Legislativos; No presentación informe presidencial a AN pic.twitter.com/sLgguR693v

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 13 de enero de 2017