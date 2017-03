Almagro pide elecciones en Venezuela sin invasiones ni golpes de estado

Washington.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recordó que el orden constitucional en Venezuela “debe ser restaurado con urgencia” y señaló que sus propuestas son todo lo contrario a un Golpe de Estado.

Las palabras las suscribió durante la participación que tuvo en el debate que realizó el Consejo Permanente de este organismo en su sede en Washington D. C. (EEUU) y que fue votado por 20 países a favor además de 2 abstenciones, 11 en contra y 1 ausencia.

“Nos sumamos al reclamo para que haya separación de poderes y para que solucione la crisis alimentaria y humanitaria en el país”, agregó.

Explicó además que no respaldan ninguna invasión y que por ello llaman a elecciones, porque es “lo opuesto a un golpe de Estado”.

Reiteró su apoyo para la liberación de los presos políticos, respeto a la AN y la publicación de un cronograma electoral.

“Las libertades fundamentales, los Derechos Humanos y la democracia debe imperar no solo cuando en conveniente sino en todo momento… No es intervencionista la protección de la Democracia, así como No es intervencionista la promoción de los DDHH”.