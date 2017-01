Alcalde de Ureña: Aún no inicia venta de gasolina en pesos colombianos

Alejandro García, alcalde del municipio tachirense Pedro María Ureña, aseguró que aún no se ha iniciado la venta de gasolina en pesos colombianos en estaciones de servicio de la frontera.

“Estamos en una de las estaciones programada por el Gobierno nacional y no hay tal venta por lo menos hasta el momento. Dijeron que ya Venezuela estaba lista para vender, pero no se si Colombia estará lista para comprar. Yo soy de la opinión de que si van a abrir el puente deben hacerlo para todo, el intercambio comercial debe ser sin restricciones de ningún tipo”, expresó.

Varios venezolanos que se encontraban en colas se quejaron de que se cobrara en moneda extranjera en el territorio nacional.

“Una medida absurda, de qué vamos a pagar en pesos, no estoy de acuerdo porque la gasolina debe pagarse en bolívares y no en pesos porque estamos en Venezuela y no en Colombia”, manifestó el usuario Moisés Arias.

Con información de Globovision