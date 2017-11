Ledezma: Ahora es que van a roncar los motores del exilio

Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, dijo este lunes en una rueda de prensa que trabajará para fortalecer el exilio venezolano y crear un movimiento en todo el mundo que informe sobre la situación de Venezuela.

En el evento estuvo el Editor en jefe de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y personalidades políticas como el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana y el político venezolano Diego Arria. Por el lado español estuvieron presentes la eurodiputada Beatriz Becerra y el líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, según reseña El Nacional.

“Nosotros vinimos a España a trabajar, no a ser protagonistas de un exilio dorado. Prepárate, Maduro, que ahora vas a escuchar los ronquidos del exilio venezolano”, indicó.

Ledezma también aseguró que los venezolanos en condición de exiliados tienen que participar activamente para la futura reconstrucción de Venezuela en lo económico y lo político. “Ya basta de que al exilio solo lo llamen cuando hay que ir a votar. Este exilio, más que votar, va a luchar y a organizarse. Aquí no venimos a descansar, sino a trabajar”, afirmó Ledezma.

El alcalde metropolitano manifestó que “se liberó, como la canción” cuando llegó a Colombia luego de pasar por 29 alcabalas. Recordó que casi lo capturan al llegar a Colombia porque una señora lo reconoció y el guardia que se encontraba cerca se dio cuenta.

“La intervención militar en Venezuela comenzó con mi fuga. El hecho de que todos esos militares me hayan ayudado y el último me haya guiñado el ojo cuando me vio, quiere decir que no todos están con el gobierno de Maduro”, aseguró.