Cambiar el billete de Bs 100.000 se ha convertido en un dolor de cabeza nivel migraña (+Testimonios)

Puerto La Cruz – Una peregrinación hay que hacer en Anzoátegui para poder cambiar el nuevo billete de 100 mil bolívares, y son muchos los comercios que se deben recorrer para obtener el dinero en efectivo.

En la zona metropolitana, la molestia de la gente que recibió en las entidades bancarias el billete de más alta denominación en el país, se ha hecho sentir, por cuanto ahora ni las tiendas, los comercios, las panaderías ni los asiáticos quieren aceptarlo, alegando que no tienen dinero para dar el vuelto.

“Cada día se agudiza la situación y esto ya es insoportable”, comentó en Puerto La Cruz, Raúl Saldivia, quien aseguró haber recorrido cinco negocios que se negaron a cambiar el billete, a pesar de que iba a comprar mercancías.

En el supermercado Bicentenario de la ciudad porteña, Rafael Malavé Ojeda refirió que acompañó a su madre a un banco cercano a cobrar la pensión, y optaron luego por adquirir unos productos en ese negocio. “Íbamos a gastar como 45 mil bolívares, pero la cajera nos informó que allí no estaban aceptando el billete porque no contaban con recursos para devolver lo que restaba al comprador. Me pregunto si ese abasto es del Gobierno cómo es que no tiene dinero en efectivo?”.

Los habitantes de Barcelona, tampoco escapan a la peregrinación obligada. Saliendo del Banco de Venezuela, Omaira Río, se dirigió a un comercio y luego de escoger lo que compraría, tuvo que regresarlo, “porque allí no se trabaja con ese billete tan alto”.

“Esto no es más que una peregrinación obligada la que tenemos que hacer y lo peor es que ni siquiera comprando los negocios aceptan el billete. Algo habrá que hacerse”, expuso en la plaza Bolívar de la ciudad capital Marjorie Rodríguez de Patiño.

En Caracas también se sufre

En la capital de la República, los ciudadanos no escapan de los maromas con el billete de 100.000 bolívares. Este viernes Juan Ríos tuvo que ingerir tres cervezas en una fuente de soda ubicada en Chacaito, zona en dónde labora, para conseguir “sencillo” y pagar el pasaje hacia Guarenas (estado Miranda), el cual es cobrado a partir de Bs. 4.000.

“El banco en el que soy cliente ha estado otorgando 100.000 bolívares. Aprovechando que me quedaba un poco más de esa cantidad en la cuenta fui hasta una agencia cercana para retirarlos. Una vez en taquilla la sorpresa que me llevé fue el nuevo billetico”, cuenta Ríos.

“Por supuesto que lo tomé”, agrega el joven entre risas, “pero cómo me costó cambiarlo para irme a mi casa. Al final tuve que meterme en este local, dónde tampoco fue fácil pues cuando fui a pagar dos cervezas el encargado me dijo: ‘muchacho, no tengo para darte vuelto’. No me dí mala vida y senté a esperar hasta que el señor amablemente consiguió efectivo para cobrarse mi consumo”.

