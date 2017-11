Gran Cacique abrió ventas de pasajes para Margarita

Del 15 de noviembre y hasta el 30 de enero de 2018 está abierta la venta de boletería para traslados entre Puerto La Cruz y Punta de Piedras. Los ferry buque Don Nasib y Aurora V, del grupo naviero Rassi, estarán operativos toda la temporada navideña y de fin de año.

Hasta el 6 de diciembre la empresa naviera ofrecerá dos salidas los días martes y miércoles desde el muelle de Puerto La Cruz, mientras que de jueves a lunes harán tres viajes de ida y vuelta a Punta de Piedras con salidas a las 6:45 am, 11:30 am y 4:00 pm, según reseña el diario El Nacional.

Desde el 7 de diciembre habrá de tres a cuatro salidas diarias con los horarios habituales de 6:45 am, 11:30 am, 4:00 pm y 8:30 pm. Mientras que los días festivos estará vigente el siguiente horario: 24 y 31 de diciembre de PLC a PDP saldrá solo a las 6:45 am mientras que los retornos serán a las 8:00 am y 11:30 am.

El 25 de diciembre así como el 1°de enero de 2018 saldrán de Puerto La Cruz a las 4:00 pm y el retorno será a las 8:30 pm.

Para las personas que deseen comprar pasajes pueden adquirirlo a través de la página web www.grancacique.com.ve o en las taquillas de venta de los terminales de Cumaná, Punta de Piedras y Puerto La Cruz.

En Caracas también Gran Cacique cuenta con un stand ubicado en el CCCT, nivel C1 de lunes a sábado de 8:30 am hasta las 5:00 pm.

El vicepresidente de la naviera, Jorge Rassi, hizo hincapié en que los viajeros deben llegar el día de su viaje tres horas antes para confirmar su boleto, con el fin de garantizar su abordaje y partida a tiempo.

Igualmente reiteró que los pasajeros deben contar con su cédula de identidad laminada y vigente, documento de los vehículos, partida de nacimiento de los niños y permiso de viaje de los menores de edad en caso de que no viaje con sus padres.

Para mayor información sobre itinerarios y tarifas las personas puede comunicarse a través del call center 0501 MIFERRY (6433779) o seguir en Facebook, Twitter e Instagram a @ferryGCexpress.