Consecomercio: “Algunos dueños de locales evalúan si abren sus puertas en diciembre ante incertidumbre”

Caracas.- La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, indicó este miércoles que algunos dueños de locales evalúan si “mantienen sus puertas abiertas en diciembre, debido a la poca disponibilidad de mercancía y el bajo poder adquisitivo del consumidor.

En una entrevista realizada en el circuito Unión Radio, Uzcátegui aseveró que la incertidumbre que vive el país no permite que el sector comercio pueda “planificar” un “futuro cercano”.

“No sabemos cuándo es el próximo aumento salarial, no sabemos de qué manera cerrará el mercado paralelo, no sabemos si estamos o no en default, si cierran los mercados y no hay alguien que sepa hacia dónde se está conduciendo este barco”, dijo Uzcátegui.

Asimismo, enfatizó que el comerciante se “descapitaliza” y “pierden” el trabajo de toda su vida. “Las estadísticas dicen que se han perdido 180 mil empleos solo en centros comerciales”, aseguró.

