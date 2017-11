Más de una semana varados pasajeros de Estelar a Argentina

Ocho días tienen varados los 90 pasajeros de la aerolínea Estelar que debían viajar a Buenos Aires el sábado 4 de noviembre. A este lote se le sumó otro grupo con el mismo destino, pero que ahora quedó en cola.

“Nos chequearon y nos dieron hora para ayer domingo, pero hasta que no me vea montada en el avión no les creo nada. Otro vuelo se sumó y aunque son como 90 solo montarán a unos 40, con puestos preferenciales. Seguirá el peloteo con los pasajeros a este destino”, dijo una pasajera, quien pidió no ser identificada.

Según resaltaron los usuarios, la aerolínea les manifestó ya tener el permiso del Instituto de Aeronáutica argentino que era lo que los mantenía parados, tal y como lo aclaró el INAC en días pasados.

