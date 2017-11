Falta de plan y equipo económico complican reestructuración de la deuda

Este jueves en el foro de la Universidad Católica Andrés Bello “¿Es posible reestructurar la deuda?”, el economista y director de la firma Econalítica, Asdrúbal Oliveros, apuntó que “una reestructuración no será exitosa”, por los siguientes factores: no hay un buen equipo económico, no hay un plan y además existen conflictos de intereses, porque actores ligados “a grupos de poder tienen bonos”.

En línea con el economista, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, dijo que “la reestructuración no es posible sin un programa económico serio. Ningún fondo de inversión que tenga deuda va a canjearla si no le prometen un plan distinto”.

La medida se complica. El abogado Miguel Mónaco dijo que Pdvsa es la más vulnerable en esta situación y expresó que “buena parte de la deuda en dólares se maneja por las leyes del estado de Nueva York, y el gobierno de Estados Unidos prohíbe a corporaciones y particulares de ese país realizar negociaciones con el Gobierno. Y cualquier refinanciamiento exige la aprobación de 75 % de los acreedores”.

