EE.UU.: Allanamiento a la inmunidad de Freddy Guevara es otra medida extrema contra la democracia

El Gobierno de Estados Unidos rechazó el allanamiento a la inmunidad del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que calificó como una muestra del “creciente irrespeto a la democracia y los Derechos Humanos fundamentales por el régimen de (el presidente Nicolás) Maduro”.

“Al allanarle la inmunidad parlamentaria y prohibirle salir del país al vicepresidente de la AN, electa democráticamente, el régimen busca una medida extrema más para cerrar el espacio democrático en Venezuela, criminalizar la disidencia y controlar la información”, se lee en un comunicado del Departamento de Estado norteamericano.

La instancia insiste en que la gobernancia en el país debe ser determinada por el pueblo venezolano, que tiene derecho a participar libremente y pacíficamente en el discurso político. “Nos mantenemos junto al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional en el acto de instar al régimen a que respete los derechos y decisiones del pueblo venezolano. Pedimos pasos inmediatos para brindar apoyo humanitario al pueblo de Venezuela, la restauración de las normas democráticas, el fin de las detenciones inconstitucionales y la liberación de todos los presos políticos”, concluye.

We condemn #Maduro regime’s anti-democratic actions & stand with #Venezuela people who have right to free & peaceful political discourse. pic.twitter.com/eT5HfxSWTt

— Heather Nauert (@statedeptspox) 7 de noviembre de 2017