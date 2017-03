10 funcionarios de la GNB golpearon a periodista Elyangelica González

La Guardia Nacional Bolivariana agredió a la corresponsal de Caracol Radio, Elyangelica González, cuando se encontraba en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia haciendo una transmisión en directo.

González habría sido golpeado por 10 funcionarios, quienes le arrebataron el teléfono celular mientras hacía una transmisión en vivo al medio colombiano. Posteriormente, se la llevaron detenida.

La comunicadora logró contar su testimonio a Caracol sobre lo sucedido. “Me paré a describir lo que había visto en una manifestación estudiantil hasta que me arrancaron el teléfono, traté de sacar el otro, me lo quitaron, partieron y quemaron; me detuvieron en una parte del TSJ. Estoy totalmente arañada, con cabellos en la mano, estoy rasguñada, golpeada y muy triste. Esto es una vergüenza”, contó a Caracol Radio.

Aseguró que estaba acreditada para estar presente en la rueda de prensa de la canciller en la sede del Poder Judicial. Intentó hacérselo saber a los efectivos, quienes la insultaron y acusaron de formar parte de la protesta.

En el momento de lo ocurrido, estaba tratando de huir de un colectivo armado y los funcionarios la asediaron.